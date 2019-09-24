رياضة | ليس بوجبا.. ريال مدريد يجهز 180 مليون للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس بوجبا.. ريال مدريد يجهز 180 مليون للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، كان يسعى لحسم التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، خلال فترة انتقالات صيف 2019 المنصرمة، وبالتالي تتواجد هناك رغبة قوية في تعويض ذلك بصفقات من العيار الثقيل خلال يناير أو الصيف 2020 ، حسب ما أعلن الرئيس فلورنتينو بيريز.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة ريال مدريد قد ابتعدت بنسبة كبيرة عن فكرة التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، بسبب المطالب المادية المبالغ فيها من قبل ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة لرفض بيعه في سوق انتقالات يناير القادمة.

Advertisements

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "دون بالون" الإسبانية؛ فإنه تخطط إدارة ريال مدريد الإسابني لحسم التعاقد مع صفقة مُفاجئة للجميع خلال سوق انتقالات يناير للعام 2020 ، ورغم أن خروج تلك الصفقة من ناديها ليس سهلاً فإن مشجعي وعشاق النادي الملكي قد صوبوا سهامهم نحو السنغالي ساديو ماني، نجم وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، لأجل التعاقد معه مهما كلفهم الأمر وطالب ناديه بمبالغ مالية.

وفي هذا السياق أكدت التقارير، انه تدرك إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز أن ساديو ماني عنصر أساسي في ليفربول ولن يسمح له بالرحيل إلا إذا وصل عرضاً مغرياً لا يُمكن رفضه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، أن نادي ليفربول لن يفرط في ماني إلا بعد دفع مبلغ يقترب من 180 مليون يورو ورغبة اللاعب أيضاً ستحسم الموقف سواء باستمراره أو رحيله.