رياضة | فايلر يبلغ نجم الأهلي بسبب استبعاده من المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يبلغ نجم الأهلي بسبب استبعاده من المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على عقد جلسة مع نجم الفريق خلال الساعات الماضية من أجل الحديث معه عن سبب استبعاده من قائمة القلعة الحمراء.

فايلر عقد جلسة مع أحمد الشيخ لتوضيح الأسباب التي أدت إلى استبعاده من قائمة الأهلي خلال مباراتي الزمالك في السوبر المصري، وأمام سموحة في مستهل المشوار بالدوري.

وأكد فايلر للشيخ أن الاستبعاد يأتي بسبب إهداره للعديد من الفرص السهلة أمام مرمى الخصوم وهو ما ظهر عليه بشكل كبير في مباراة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وطالب المدرب السويسري من الشيخ ضرورة العمل على تصحيح تلك الأخطاء في التدريبات ومعالجتها سريعا حتي يعود للتشكيلة الأساسية للأهلي.

ويستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق غدا الأربعاء استعدادا لمباراة كانو سبورت يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدفين دون رد.

وتبدو معنويات الأهلي مرتفعة للغاية بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب برج العرب الأسبوع الماضي.