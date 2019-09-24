رياضة | برشلونة يرصد 150 مليون يورو لضم "الصخرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرصد 150 مليون يورو لضم "الصخرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تخطيط برشلونة الإسباني لضم مدافع في الفترة المقبل لخلافة نجمه الإسباني جيرارد بيكيه البالغ من العمر 32 عامًا.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي برشلونة يرون أن السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي هو البديل الأمثل لجيرارد بيكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة كان متواجدا في مباراة نابولي وليتشي والتي أقيمت أمس الأحد في إطار جولات الدوري الإيطالي لهءا الموسم من أجل مراقبة كوليبالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سيكون مطالبا حال إصراره على التعاقد مع كوليبالي بتوفير مبلغ 150 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نابولي.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بيكي تعرض لانتقادات كبيرة منذ بداية الموسم بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ وارتكابه للكثير من الأخطاء والتي تسببت في مشاكل للحارس تير شتيجن.

وقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا مغريا للمدافع السنغالي لنابولي الإيطالي خاليدو كوليبالي في يونيو الماضي وكان سيجعله أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وكشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن العرض تبلغ قيمته حوالي 84 مليون جنيه إسترليني وهو ما يزيد بقرابة 9 ملايين إسترليني عن قيمة انتقال أغلى مدافع في العالم حاليًا فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير 2018.

ويعتبر كوليبالي من أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية هذا العام إذ يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا وعلى رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد إلا أن نابولي لا يبدو مستعدًا للتخلي عن خدماته.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر يونايتد ومديره الفني أولي جونار سولسكاير لإغراء نابولي واللاعب الذي يرتبط بعقد مع فريقه حتى 2023 بقيمة الصفقة في ظل رغبة الشياطين الحمر في تدعيم مركز قلب الدفاع.