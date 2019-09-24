رياضة | أزمة جديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق داخل جدران القلعة الحمراء، بطلها أحمد فتحى الظهير الأيمن لنادى الأهلى، والذي يعد من الركائز الأساسية للفريق.

وطلب فتحي من جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، تعديل عقده مع الفريق، بعدما حصل على وعد من جانب جهاز الكرة بالأهلى، بتعديل عقده بشرط مواصلة قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات والحفاظ على مستواه الفنى الذى ظهر به بالفترة الماضية.

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وقدم أحمد فتحى مستوى مميز في مباراة القمة الأخيرة بالسوبر والتي توج بها المارد الأحمر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويعد فتحي من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها فايلر، حيث شارك فى لقاء كانو سبورت خارج الديار، كما ظهر فى مواجهة القمة بمستوى فنى جيد.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في أخر مبارياته على حساب سموحة بهدف نظيف بالأمس، في أولى مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية الجمعة المقبلة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بثنائية نظيفة.