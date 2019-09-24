رياضة | بعد تتويجه بجائزة الأفضل.. ميسي يكشف عن وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويجه بجائزة الأفضل.. ميسي يكشف عن وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني عن مستقبله عقب الرحيل عن الفريق الكتالوني كما حدد الفريق الذي سينهي معه مشواره الكروي.

وقال ميسي خلال تصريحاته اليوم فور وصوله لبرشلونة بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب بالعام:"أود إنهاء مسيرتي في الأرجنتين بعد الرحيل عن برشلونة، إنه حلم طفولتي أن ألعب بقميص نيولز أولد بويز على الرغم من أنني لا أعرف إذا كان بإمكاني تحقيق ذلك، لا يتعلق الأمر بي فقط، لدي ثلاثة أطفال".

وعن إنسو فاتي نجم الفريق الشاب، قال ميسي:"أنا حقاً أحبه وأحاول مُساعدته ودعمه لكن من وجهة نظري يجب إبعاد الضغوط عليه وأتمنى أن يلعب تدريجياً كما فعل معي النادي".

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وتابع:"مُمتن لكل من ساعدني خلال بدايتي تحديداً ريكارد عندما وضعني بالدكة وكنت مُنزعجاً وقتها، الآن بعد أن نضجت عرفت لماذا، دائماً مُمتن له واخبرته بذلك".

وبخصوص الجوائز والألقاب، اختتم ميسي تصريحاته قائلاً : "أهدافي هذا الموسم مع برشلونة هي الفوز بالدوري الإسباني والكأس ودوري الأبطال بجانب كوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني".

ونجح النجم الدولي الأرجنتيني بالأمس في أن يخطف جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019 وذلك في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) THE BEST والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور نخبة كبيرة من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين.

وتفوق ميسي على كلًا من فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول وكذلك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ليكون بذلك ميسي هو أول لاعب من برشلونة يحقق جائزة ذا بيست وذلك بعدما كان ريال مدريد هو المسيطر على هذه الجائزة في أخر 3 نسخ، حيث فاز كريستيانو رونالدو مرتين ولوكا مودريتش مرة.