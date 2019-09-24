اونلاين | شووت NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر II7STY كورة لايف اون لاين PLUS BARCA رابط ماتش برشلونة الآن beIN SHOOT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شووت NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر II7STY كورة لايف اون لاين PLUS BARCA رابط ماتش برشلونة الآن beIN SHOOT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال الآن بث مباشر، حيث يستضيف برشلونة فياريال مساء الثلاثاء ضمن إطار منافسات الدوري الإسباني، وتقام المباراة على أرض ملعب “كامبنو” في الجولة السادسة من المسابقة، ويدخل برشلونة مبارة اليوم برصيد 7 نقاط محتلاً المركز الثامن، بينما يسبقه فياريال بمركز واحد فيستقر في المركز السابع برصيد 8 نقاط، والمباراة مذاعة على قناة beINSPORTS HD3 من تعليق حفيظ دراجي. مباراة اليوم صعبة بالنسبة لبرشلونة في اطار حفاظه على لقب الدوري الأسباني، فكلا الطرفين سيواجهان مباراة حرجة، خاصة بعدما خرج برشلونة في لقائه السابق مع غرناطة مثقلاً بالهزيمة بهدفين نظيفين، ويعلوه فياريال في المركز وعدد النقاط.

مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر الآن عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

برشلونة وفياريال بث مباشر

موعد مباراة برشلونة وفياريال والبث المباشر

22 - أبرز لاعبي برشلونة أرثر ميلو يمرر للويس سواريز الذي بلمسة واحدة وضع غريزمان وجهاً لوجه مع الحارس أسينخو الذي تفطن وأنقذ مرماه.

Advertisements

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر في الدوري الإسباني، كورة لايف رابط ماتش برشلونة MESSI بدون تقطيع، KORA LIVE مشاهدة مباراة برشلونة ضد فياريال بث مباشر جودة متعددة من خلال ملعب الكامب نو موعدنا اليوم الثلاثاء 24 أغسطس مع مباراة برشلونة وفيا ريال بث مباشر اون لاين موقع يلا شوت | برشلونة وغرناطة | yalla shoot، البث الحي المباشر مباريات اليوم مباشر بدون تقطيع يلا شووت | برشلونة وغرناطة | yalla shoot، يلا شوت مباشر، يلا شوت بث مباشر، يلا شوت نقل مباشر ، يلا شوت مباريات اليوم ، يلا شوت مباريات اليوم مباشرة في إطار منافسات الدوري الإسباني وبالتحديد في الجولة السادسة.

- برشلونة في أرضه وبين جماهيره يفرض سيطرته على فياريال الذي بدا ضعيف الحيلة أمام قوة المهارات الفردية لنجوم البلوغرانا.

15 - البرازيلي أرثر ميلو يسدّد صاروخية متقنة مانحاً الهدف الثاني لبرشلونة ومسجلاً أحد أجمل أهداف الموسم.

6 - سريعاً ومن دون مقدمات، الفرنسي أنطوان غريزمان يمنح التقدم لبرشلونة برأسية مباغتة مستغلاً عرضية ميسي من ركنية.

- ليونيل ميسي يدخل المباراة منتشياً بتتويجه بلقب الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2019.

- للمرة الأولى هذا الموسم يبدأ ليونيل ميسي أساسياً مع برشلونة بعد تعافيه التام من الاصابة.