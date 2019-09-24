اونلاين | شووت ii7sRy: مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر كورة لايف KOOORA GOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة GOAL NOW

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة برشلونة ضد فياريال، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره فياريال، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة برشلونة ضد فياريال فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة برشلونة ضد فياريال، في تمام التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة برشلونة ضد فياريال حصريًا فور انطلاقها عبر قناة 3 beIN SPORTS HD.

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يسعى ليفربول لاستغلال عامل الأرض والجمهور للحصول على نقاط المباراة، من أجل استعادة نغمة الأنتصارات من جديد، خاصة في ظل عودةى الثلاثي الهجومي الناري المتمثل في الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، والأوروجواياني لويس سواريز.

بينما يتطلع فياريال،لاستغلال الحالة المعنوية المنخفضة التي يمر بها البلوجرانا من السقوط المتعدد في فخ الخسارة والتعادل منذ انطلاق بطولة الليجا الإسبانية، بث مباشر للمباراة Kora Online.

ويعول برشلونة على خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 Barcelona ONLINE.

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ونقدم لكم بث مباشر لمباراة برشلونة ضد فياريال، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة السادسة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، حيث سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 4/4 على آخر مباراة جمعت بينهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لا سيراميكا، ضمن بطولة الدوري الإسباني للموسم الماضي.