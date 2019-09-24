اونلاين | أونلاين PLUS: مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر MATCH WEEK يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش برشلونة كورة لايف beIN GOAL

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بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، فريق برشلونة تعرض الجولة الماضية لهزيمة مفاجئة أمام غرناطة ثنائية نظيفة، جعلته في المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الاسباني، حيث فاز برشلونة في مباراتين من خمسة مباريات لعبها حتى الآن فى الليجا، كان ميسي نجم برشلونة قد تم تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي، وسيحاول اليوم إثبات أحقيته بالجائزة.

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مباراة برشلونة وفياريال اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 علي ملعب الكامب نو، ستبدأ أحداث الشوط الأول فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، وسوف تذاع مباراة برشلونة اليوم عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية، و تذاع مباريات الدوري الأسباني على قناة beIN SPORTS HD 3 و سيعلق علي مباراة اليوم حفيظ دراجى.

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