اونلاين | YALLA شوت NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر Live stream كورة ستار رابط ماتش برشلونة PLUS GOAL بدون تقطيعBARCA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر YALLA شوت NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر Live stream كورة ستار رابط ماتش برشلونة PLUS GOAL بدون تقطيعBARCA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار تابع البث المباشر لمباراة فريق برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مع فريق فياريال في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني KOORA ONLINE.

يلا شوت بلس وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق فياريال في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويقام اللقاء في الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب YALA SHOOOT PLUS.

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كورة لايف وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين على ملعب الكامب نو، وذلك بعد خسارة فريق برشلونة المباراة الماضية ضد فريق غرناطة بنتيجة هدفين نظيفين خارج أرضه وكانت هذة هي الهزيمة الثانية للبارسا هذا الموسم في 5 جولات فقط من بداية الدوري KOORA ONLINE.

جول كورة وسيدخل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بالقوة الضاربة له خلال تلك المباراة، حيث يرغب في الفوز وتقديم أداء جيد على ملعبه ووسط جماهيره بسبب أن الفوز يغيب عن الفريق منذ مباراتين امام بوروسيا دورتموند الألماني وفريق غرناطة GOAL KOORA.

كورة أونلاين وجمع فريق برشلونة حتى الآن في بطولة الدوري الاسباني 7 نقاط فقط من فوزين وتعادل وحيد وخسارتين، بينما يتصدر فري ريال مدريد جدول ترتيب البطولة التقاسم مع فريق أتليتك بلباو برصيد 11 نقطة KOORA LIVE.