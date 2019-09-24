اونلاين | شووت NOW Barcelona يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال MESSI مشاهدة ماتش برشلونة bein sport بدون تقطيع PLIS NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شووت NOW Barcelona يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال MESSI مشاهدة ماتش برشلونة bein sport بدون تقطيع PLIS NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم الثلاثاء 24-9-2019 بث مباشر عبر رابط كورة أون لاين kora online ، حيث يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره فياريال، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال شاهد عبر رابط يلا شوت yalla shoot :

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة برشلونة وفياريال، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي الإماراتية.

شاهد مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر عبر رابط الأسطورة لايف alostora live :

ويمكنكم مشاهدة هذه المباراة القوية، بين البلاوجرانا والغواصات بشكل حصري، عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة، بتعليق الجزائري حفيظ دراجين وعلاوة على ذلك فإن مواقع الخليج 365 الرياضي يقدم خدمة روابط البث المباشر للمبارايات بجودة عالية.

لايف مباراة برشلونة وفياريال شاهد بث مباشر بجودة عالية عبر رابط كورة لايف kora live :

Advertisements

يدخل البارسا هذه المباراة القوية لاستعادة توازنه عندما تعرض للهزيمة الجولة الماضية أمام غرناطة الصاعد حديثًا لدوري الأضواء بهدفين دون ردّ، ويدخل البارسا المباراة بهدف استعادة نغمة الانتصارات، خاصة أنه يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السابع بـرصيد 8 نقاط.

وجاءت قائمة الفريق الكتالوني لهذه المباراة على النحو التالي :

حراسة المرمى : تير شتيجن - نيتو.

خط الدفاع : جونيور فيربو - سيميدو - لينجليت - بيكيه - توديبو.

خط الوسط : بوسكيتس - آلينيا - دي يونج - آرثر - فيدال - سيرجي روبرتو.

خط الهجوم : سواريز - أنسو فاتي - ديمبيلي - جريزمان - ميسي.

بينما شهدت القائمة عودة الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد تعافيه من الإصابة، واستبعاد كلا من: صامويل أومتيتي وجوردي ألبا بسبب الإصابة، وإيفان راكيتيتش، وموسى واجي وكارليس بيريز بقرار فني من المدرب إيرنيستو فالفيردي.