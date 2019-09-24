اونلاين | كورة لايف PLUS مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر YALLA BARCELONA يلا شوت NOW تابع لايف II7SRY رابط ماتش برشلونةNEW

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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 إلى ملعب الكامب نو معقل برشلونة في التاسعة مساءً لمتابعة مباراة برشلونة وفياريال في الجولة السادسة من الدوري الإسباني

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 3 HD

كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر، حيث يسعى برشلونة للعودة إلى توازنه واستعادة ذاكرة الانتصارات وذلك عقب الهزيمة في الجولة الماضية على يد غرناطة العائد حديثًا إلى دوري الأضواء بهدفين نظيفين في حين يدخل فياريال المباراة مستغلا كبور برشلوتة وتراجع مستواه من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث.

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يحتل البارسا حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السابع بـرصيد 8 نقاط.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة برشلونة ضد فياريال اليوم في الدوري الإسباني، حيث تُذاع المباراة في التاسعة مساءً في يوم الثلاثاء عبر شبكة قناة Bein Sports 3 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني، حيث تُذاع مباراة برشلونة ضد فياريال على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sports 3 HD بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

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