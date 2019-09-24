الان تتابع #الشباب يعاود التدريبات بعد انتصاره عربياً أمس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-عبد المجيد بن طالب
عاود فريق نادي الشباب الأول لكرة القدم، مساء، اليوم، الثلاثاء، تدريباته على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون، وذلك بعد عودة اللاعبين اليوم من الجزائر عقب فراغهم من لقاء شبيبة الساورة ضمن مباريات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
وأكتفى المدرب في مرانه بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، ثم تمارين استرجاعية واستشفائية تحت إشراف مدرب اللياقة دييغو أوسيي. فيما أدى الثلاثي جمال بن العمري، محمد السهلاوي، وحسن الراهب تدريبات خاصة برفقة مساعد المدرب بابلو ريتشي.
وشهدت التدريبات غياب اللاعب أحمد شراحيلي، وذلك بعد تعرضه لتمزق من الدرجة الثالثة، كما غاب عن التدريبات كل من المحترف البرازيلي صوماليا لشعوره ببعض الآلام في مواجهة الشباب أمام شبيبة الساورة الجزائري، وحسن معاذ الذي تعرض لشد في العضلة خلال التدريبات التي سبقت مواجهة الشباب الأخيرة.
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