شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يغلق صفحة الدورى ويستعد لمواجهة العربى الكويتى فى البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساد الحزن أرجاء غرفة خلع ملابس الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى بعد الخسارة من الزمالك أمس الأول بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى بداية اللقاء، بالجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز.

وأكد طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق أن فريقه خاض المباراة وسط متغيرات كثيرة أبرزها غياب رزاق سيسيه وأحمد رفعت عن المواجهة نظرا لشروط إعارة الثنائى من نادى الزمالك، وكذلك الإصابة المفاجئة التى تعرض لها كريم الديب أثناء الإحماء قبل انطلاق المباراة.

وأضاف أن توقيت هدف الزمالك أربك حساباتنا نسبيا بعد أن وقعنا فى خطأ ما كان يجب علينا الوقوع فيه تسبب فى إصابة مرمانا مبكرا جدا، وعلى الرغم من ذلك كان فريق الاتحاد الأفضل والأكثر سيطرة واستحواذا ووصولا إلى المرمى وضياعا للفرص لاسيما فى الشوط الثانى من المباراة بعد الدفع بعده تغييرات ساهمت فى إحداث التوازن المطلوب ويكفى أن فريق بقوة وحجم الزمالك لجأ للدفاع بشتى الطرق وهو أمر غير معتاد بالنسبة للزمالك، وعن عدم استغلاله لحالة الإجهاد البدنى والغيابات الكثيرة بنادى الزمالك وتراجع أداء الاتحاد عما كان عليه فى مواجة الكأس.

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وأشار طلعت يوسف إلى أن لكل مباراة ظروفها ومعطياتها الخاصة ولا يجب أن نتجاهل قوة الزمالك التى يعلمها الجميع وأن أداءه قد تطور إلى الأفضل عنه فى الموسم الماضى، كما أن الزمالك يمتلك قدرات لا تخفى على أحد لاسيما فى الجانب الهجومى، حيث حرصنا على أداء المباراة أمامة بأسلوب يعتمد على غلق المساحات مع السعى لاستغلال سرعة أكوى فى نقل الهجمة لملعب الخصم، على الرغم من عدم اكتمال اللياقة البدنية للأخير تحديدا خصوصا أننى لم أكن أنوى تواجده فى الملعب طوال المباراة ولكن الظروف دفعتنى إلى الإبقاء عليه طوال الوقت.

وعن الصفقات المتواجدة حاليا فى نادى الاتحاد والتى تم التعاقد معها فى الانتقالات الصيفية الأخيرة وعددها 11 صفقة قال إن نادى الاتحاد يتحرك فى حدود ماهو متاح إليه من إمكانيات وأنه شخصيا راض تماما عن الصفقات التى أبرمها النادى لكنها تحتاج إلى بعض الوقت وأنه فى حالة اندماجها سيكون لفريق الاتحاد شأن آخر تماما وسيكون الوضع أفضل.

وفى نهاية حديث يوسف، عن المستوى الذى ظهر عليه أيمن الغباشى وأحمد حجى لاعبى الفريق أشار إلى أن الثنائى يمتلكان الكثير لتقديمه للاتحاد خلال الفترة القادمة مع زملائهما من اللاعبين وهو الأمر الذى يجعله يستبشر خيرا لفريق الاتحاد.

وعلى الجانب الآخر، واصل الفريق تدريباته دون راحة استعدادا لخوض مباراة العودة أمام العربى الكويتى فى إطار منافسات دور الـ32 للبطولة العربية لكرة القدم والتى تقام مساء بعد غد الجمعة على استاد الإسكندرية.