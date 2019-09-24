شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يُجهز «شيكابالا وبن شرقى» لمواجهة بطل السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إلى تجهيز الثنائى محمود عبدالرازق «شيكابالا» والمغربى أشرف بن شرقى من أجل مواجهة فريق جينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب بتروسبورت.

ولم يشارك الثنائى فى مباراة أمس الأول، أمام الاتحاد فى الجولة الأولى من الدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف للاشىء، حيث كان ميتشو قد أكد أنه استبعد شيكابالا من مباراة الاتحاد، لإراحته من الضغط الذى كان عليه عقب مباراة السوبر أمام الأهلى، بينما استبعد بن شرقى بسبب إصابة خفيفة تعرض لها.

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فى السياق ذاته، تواصل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مع الجهات الأمنية من أجل الموافقة على حضور الجماهير قى مواجهة بطل السنغال، بعدما تلقى النادى موافقة الأمن على إقامة المباراة على استاد بتروسبورت بدون جماهير وهو ما يرفضه النادى، وقلص النادى طلبه فى عدد حضور الجماهير حيث طلب حضور 5 آلاف مشجع نظرا لأهمية المباراة واحتياج الفريق الأبيض للفوز بها بفارق هدف بعد الخسارة فى الذهاب بهدفين مقابل هدف علاوة على ظهور الجماهير بشكل جيد فى مبارتى السوبر أمام الأهلى ونهائى الكأس ضد بيراميدز.

كما طلب مسؤولو نادى الزمالك تغيير ملعب مباراة جينيرسيون فوت السنغالى، وذلك جاء للتمسك بخوض اللقاء بحضور الجماهير بسبب قرار الأمن إقامة المباراة على ستاد بتروسبورت بدون جماهير. ورحب مسؤولو الزمالك بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة لتقام يوم الأحد بدلًا من السبت على استاد برج العرب بسبب صعوبة خوض اللقاء يوم السبت بالإسكندرية بسبب ارتباط المصرى البورسعيدى بلقاء ضد بطل زنجبار على برج العرب يوم السبت.

من جهة أخرى، تحدث المدير الفنى الصربى مع اللاعبين عن المواجهة الماضية أمام الاتحاد، حيث عنف اللاعبين وأبدى عدم رضاه عن الأداء طوال المباراة وعدم الإيجابية على المرمى بالشكل المطلوب علاوة على التراخى الشديد فى التركيز وهو ما كان سيكلف الفريق ضياع نقطتين فى بداية المشوار المحلى، مؤكدا أن هذا مؤشر خطر على الجميع وفِى حال حدوثه مرة أخرى سيتم تطبيق العقوبات على الجميع بالخصومات والاستبعاد من المباريات. فيما انضم ثنائى جديد إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق، حيث انضم الثنائى «دوردى» مدربا لحراس مرمى الفريق، و«دراجون» مدربا للأحمال فى الجهاز المعاون لميتشو، وذلك عقب وصولهما الى القاهرة أمس الأول، من أجل التواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما اقترب أيمن طاهر مدرب الحراس من التواجد فى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بجانب رحيل مدرب الأحمال اليونانى أنطونيو من جهاز الفريق.

من جانبه، أكد أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد للفريق، أهمية الفوز على فريق الاتحاد السكندرى، قائلًا: «بداية مشوار الدورى الموسم مازال طويلا، لدينا غيابات مؤثرة ولكن الزمالك بمن حضر وحققنا هدفنا بحصد الثلاث نقاط». وعن تغييرات ميتشو فى تشكيل الزمالك أمام الاتحاد اليوم: «لدينا 29 لاعبا الجميع لديه إمكانيات مميزة، كما أن هناك ظروفا طارئة تجبرنا على التغيير مثل الإصابات والإرهاق».