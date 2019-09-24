الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 اعترض عبد العزيزي البيشي، لاعب اتحاد جدة السعودي، على عدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة الحالية، لوضع اسم لويس خيمينيز، الذي فسخ عقده مؤخرًا مع الفريق الأول. وكتب البيشي عبر حسابه بـ"سناب شات": "كن صبورًا.. أحيانًا يجب أن تمر بالأسوأ، حتى تصل للأفضل".

جدير بالذكر أن البيشي، لم يشارك سوى في 19 دقيقة فقط مع الاتحاد، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، والتي كانت أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد العزيز البيشي يواصل خلافه مع سييرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.