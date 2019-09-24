نجم اتحاد جدة يرفض دعوة منتخب المغرب 

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
رفض النجم المغربي كريم الأحمدي، لاعب اتحاد جدة دعوة منتخب بلادة للانضمام للمنتخب المغربي، خلال المعسكر المقبل، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
والأحمدي "34 سنة"، أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب المغرب، بعد الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا، التي استضافتها مصر في الفترة من يوليو إلى يوليو الماضي. وأشار موقع "كود سبور"، إلى رفض الأحمدي، دعوة الجهاز الفني لمنتخب المغرب، للتراجع عن اعتزاله، والانضمام إلى المعسكر القادم.
وأوضح الموقع، أن نجم الاتحاد، أخبر الجهاز الفني لمنتخب المغرب، بأنه من الأفضل أن يتم ضم لاعب صغير في السن، بدلًا من استدعائه مجددًا.
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