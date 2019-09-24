شكرا لقرائتكم منتخب ناشئات كرة اليد يفوز على نظيره التونسى بنتيجة 27 /21 بالنيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب ناشئات كرة اليد بقيادة مديره الفنى رامى عبد اللطيف على نظيره التونسى بنتيجة 27 /21 فى لقاء تتويج فتيات الفراعنة ببطولة أفريقيا المقامة فى النيجر. وحسم منتخب ناشئات اليد اللقب قبل الجولة الختامية، بالفوز على أنجولا بنتيجة 28 / 22، ليتأهل إلى بطولة العالم 2020 برومانيا. أنهى منتخب مصر مشواره فى البطولة فى المركز الأول برصيد 12 نقطة من تحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع لقاءات البطولة التى تقام بنظام الدورى من دور واحد. Advertisements وتضم بعثة منتخب ناشئات مواليد 2002 كلاً من، منى أمين رئيسة البعثة - رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - خالد عثمان مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير ادارى - محمد سليمان محلل فنى - زينب باشا أخصائية العلاج الطبيعى. بينما تضم قائمة اللاعبات ، مريم أسامة - أمينة هشام - مريم عمر - سارة ياسر - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - نهى أيمن - نورا محمود - روان سعيد - ياسمين نجمى - سلمى ياسر - هنا لاشين - جنى صلاح - شهد حسام - منة الله سيد - ياسمين جمال.

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