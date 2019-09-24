شكرا لقرائتكم العطوي يطالب جماهير الاتفاق بعدم القسوة على اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب مدرب الاتفاق خالد العطوي من جماهير فريقه الصبر وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام النهائية على الفريق، لاسيما أن الفريق بحاجة للمزيد من الوقت لاستيعاب أسلوب اللعب.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة الاتفاق أمام أبها والذي أقيم مساء يوم الثلاثاء. وقال العطوي في حديثه: نحن نلعب بأسلوب جديد، وأغلب عناصر الفريق جديدة، وتحتاج لوقت وتدرج حتى تستوعب هذا الأسلوب، أرجو ألا نقسو على اللاعبين، وأن ندعمهم حتى نحقق النتائج المرجوة.

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وكشف لاعب الاتفاق صالح العمري عن عدم رضا جميع اللاعبين عن أداء الفريق في المباراة السابقة أمام الفيصلي، وقال: لسنا راضين عن أدائنا في المباراة السابقة، ويجب أن نعوض في المباراة المقبلة، والمباراة المقبلة صعبة أمام منافس قوي.

وواصل الاتفاق تدريباته الجماعية على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت إشراف المدرب خالد العطوي يوم الثلاثاء، وركز العطوي في التدريبات المغلقة على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية.

وتغادر بعثة الفريق صباح يوم الأربعاء إلى أبها، وذلك استعداداً لمواجهة أبها يوم الخميس على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة.