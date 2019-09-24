شكرا لقرائتكم سيميوني: بداية أتلتيكو "مقنعة".. وكوستا أمام تحدٍّ شخصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم بداية فريقه في الموسم الحالي بأنها "مقنعة تماما"، مشيرا أيضا إلى عدم اندهاشه أو انزعاجه من الانتقادات التي يتعرض لها.

وقال سيميوني للصحافيين يوم الثلاثاء قبل مباراة فريقه المقررة أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني: خضنا فترة إعداد رائعة قبل بداية الموسم وقدمنا بداية مقنعة تماما هذا الموسم. الدوري الإسباني أظهر أنه لا توجد مباريات سهلة لأي فريق وأننا جميعا تحت التكوين.

ولم تكتمل أسلحة أي فريق حتى الآن. الجدول يتحدث عن نفسه. هناك ثمانية أو تسعة فرق حصد كل منها ثلاث نقاط وهو ما لم يحدث في السنوات القليلة الماضية. هذا يعني أن الموسم الحالي أكثر قوة من المواسم الأخرى، أعرف جماهير أتلتيكو ومطالبهم ورغبتهم الدائمة في النجاح. ولهذا ، لم تفاجئني الانتقادات.

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وقال: عندما يمر فريق بهذا التغيير الكبير في صفوفه مثلما حدث مع أتلتيكو هذا الصيف ، يتعين على المدرب إيجاد أسرع فريق جاهز للمشاركة في المباريات. هذا ليس سهلا ويستغرق وقتا. في كرة القدم ، يقع اللوم دائما على المدربين عندما يخسر الفريق بالطبع.

ولدى سؤاله عن العقم التهديفي الذي يلازم مهاجمه دييغو كوستا في الموسم الحالي ، قال سيميوني : أمر مزعج للمهاجم عندما يفشل في التعامل مع الفرص التي تسنح له أمام المرمى، دييغو أمامه تحد شخصي مهم.

وأوضح: عندما يكون موراتا وكوستا على ما يرام ، تكون لديهما فرص عدة للعب سويا لأنهما يتمتعان بالقوة البدنية ويتيحان الفرص أمام زملائهما. يسجلان الأهداف ويصنعانها لزملائهما القادمين من الخلف. ألفارو عاد بعد التعافي من الإصابة ودييغو يلعب بانتظام. ولهذا ، نأمل في أن يقدما سويا أفضل أداء.