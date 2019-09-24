بالأسماء.. ننشر أصوات مدربي وقادة المنتخبات العربية في تصويت جائزة الأفضل في العالم

كتب: ضياء السقا

حالة من الجدل، تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد أزمة عدم تصويت مدرب وقائد المنتب الوطني لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في جائزة أفضل لاعب في العالم.

وحصل صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورنالدو بـ 36 نقطة.

ولم يحصل صلاح على أى نقطة من مدرب وكابتن المنتخب الوطني في حفل فيفا The Best، الذى شهد تتويج ليونيل ميسي بلقب الأفضل، وهو ما أثار غضب الفرعون المصري.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أصوات كل مدربى العالم وكباتن المنتخبات الذين شاركوا فى التصويت، ولم تتضمن اسمي كابتن ومدرب منتخب مصر، وهو ما يعنى عدم إرسال الأوراق الخاصة بتصويت خافيير أجيرى مدرب الفراعنة وقتها وأحمد المحمدى كابتن الفريق.

ولم يحصل الفرعون سوى على نقطة واحدة فقط من مصر، وخسر 14 فى السباق الشرس لجائزة أفضل لاعب فى العالم، حيث حصل على المركز الثالث من هانى دانيال الصحفي المصرى الذى شارك بالتصويت، والذى أرسل صوته مباشرة إلى الفيفا

وكشفت الفيفا عن الأصوات العربية، في جائزة الأفضل في العالم، وجاءت بالترتيب من الأول للثالث على النحو التالي:

الجزائر

القائد: ميسي – ماني - صلاح.

المدرب: صلاح - ماني - فان دايك.

السودان

القائد: فان دايك – ميسي – رونالدو.

المدرب: ميسي – فان دايك – ماني.

تونس

القائد: رونالدو- مبابي - ماني.

المدرب: رونالدو- مبابي- ماني.

موريتانيا

القائد: دي ليخت – مبابي- هازارد.

المدرب: دي يونج - مبابي - ميسي.

جزر القمر

القائد: صلاح - ماني - رونالدو.

المدرب: ماني - رونالدو - فان دايك.

جيبوتي

القائد: صلاح - مبابي - ميسي.

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المدرب: ماني - هازارد - رونالدو.

الصومال

المدرب: رونالدو - دي ليخت - هاري كين.

السعودية

القائد.. ميسي - فان دايك - مبابي.

المدرب: مبابي- ميسي - فان دايك.

الإمارات

القائد: فان دايك - صلاح - ماني.

المدرب: صلاح - ميسي - فان دايك.

قطر

القائد: ميسي - فان دايك - ماني.

المدرب: ميسي- رونالدو- صلاح.

عمان

القائد: صلاح - ميسي - دي يونج.

الأردن

المدرب: رونالدو - فان دايك - ميسي.

لبنان

القائد: ميسي - مبابي – صلاح.

المدرب: هازارد - هاري كين - ميسي.

البحرين

القائد: فان دايك - هاري كين - ميسي.

المدرب: رونالدو - ميسي - فان دايك.

جدير بالذكر أن بعض الدول العربية اختفت من قائمة المصوتين في فئتي قادة المنتخبات والمدربين وتحديدا مصر، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، سوريا، اليمن، الكويت، فلسطين، والعراق.

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