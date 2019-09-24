مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال أونلاين live HD صورة كاملة واضحة بدون تقطيع barcelona live الدوري...

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال الآن بث مباشر، حيث يستضيف برشلونة فياريال مساء الثلاثاء ضمن إطار منافسات الدوري الإسباني، وتقام المباراة على أرض ملعب “كامبنو” في الجولة السادسة من المسابقة، ويدخل برشلونة مبارة اليوم برصيد 7 نقاط محتلاً المركز الثامن، بينما يسبقه فياريال بمركز واحد فيستقر في المركز السابع برصيد 8 نقاط، والمباراة مذاعة على قناة beINSPORTS HD3 من تعليق حفيظ دراجي.

مباراة اليوم صعبة بالنسبة لبرشلونة في اطار حفاظه على لقب الدوري الأسباني، فكلا الطرفين سيواجهان مباراة حرجة، خاصة بعدما خرج برشلونة في لقائه السابق مع غرناطة مثقلاً بالهزيمة بهدفين نظيفين، ويعلوه فياريال في المركز وعدد النقاط.

بينما يدخل فياريال مباراة اليوم وهو في المركز السابع في جدول ترتيب الليغا، برصيد 8 نقاط تحصل عليهم من 5 مباريات، وكانت آخر مواجهاته ضد بلد الوليد وانتهت بالفوز بهدفين نظيفين.

يشارك أسطورة الكرة لينويل ميسي في مباراة اليوم، بعدما عاد إلى الفريق الأسبوع الماضي في دوري ابطال اوروبا، وكان قد شارك أيضاً في مباراة السبت في الدوري الإسباني، ويتغيب عن اللقاء اليوم صامويل أومتيتي وجوردي وألبا للإصابة من مباراة بوروسيا دورتموند.

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متابعة مباراة برشلونة وفياريال

تنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء المباراة في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الرياض.