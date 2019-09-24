kora online مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر barcelona vs villarreal live بدون تقطيع

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم الثلاثاء 24-9-2019 في الدوري الاسباني، المبارة ضمن مباريات الجولة السادسة لليجا، برشلونة يعاني منذ بداية الموسم، حيث تعرض للهزيمة مرتين ورصيده ثماني نقاط فقط من خمس مرات وهو حاليا فى المركز السابع، وسيتقابل اليوم مع فياريال الذى يشترك معه فى نفس رصيد النقاط، والمباراة ستقام علي ملعب الكامب نو، وسيلعب ميسي اليوم أساسياً، كما يشهد تشكيل برشلونة وجود سواريز، جريزمان ومعهم ميسي مثلث هجومي خطير، وخلفهم آرثر، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو .

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بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال اليوم الثلاثاء 27/9/2019 حيث ستقام المباراة علي ملعب الكامب نو، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، والمباراة تذاع على قناة beIN SPORTS HD 3 و سيعلق علي المباراة حفيظ دراجى.

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تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: شتيجن.

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خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، فيربو.

خط الوسط: آرثر، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان.

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