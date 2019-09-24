Barcelona يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال.. مشاهدة ماتش برشلونة bein sport بدون تقطيع

بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، فريق برشلونة تعرض الجولة الماضية لهزيمة مفاجئة أمام غرناطة ثنائية نظيفة، جعلته في المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الاسباني، حيث فاز برشلونة في مباراتين من خمسة مباريات لعبها حتى الآن فى الليجا، كان ميسي نجم برشلونة قد تم تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي، وسيحاول اليوم إثبات أحقيته بالجائزة، ميسى كان يعاني من الاصابة منذ بداية الموسم، وكان أول مباراة يلعبها في الدوري هى مباراة غرناطة فى بداية الشوط الثاني، و سيلعب اليوم بجوار جريزمان الوافد الجديد من اتلتيكو مدريد وسواريز.

كورة لايف بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال

مباراة برشلونة وفياريال اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 علي ملعب الكامب نو، ستبدأ أحداث الشوط الأول فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، وسوف تذاع مباراة برشلونة اليوم عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية، و تذاع مباريات الدوري الأسباني على قناة beIN SPORTS HD 3 و سيعلق علي مباراة اليوم حفيظ دراجى.

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تشكيل برشلونة:

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حراسة المرمى: شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، فيربو.

خط الوسط: آرثر، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان.

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