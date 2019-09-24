شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يدعم محمد صلاح «ياجبل ما يهزك ريح» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، على أزمة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بسبب عدم تصويت مصر له في جائزة أفضل لاعب في العالم 2019.

ونشر الحضري تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أرفق فيها صورته مع محمد صلاح ومعلقًا عليها: «يا جبل ما يهزك ريح، ولا يهمك يا فخر العرب مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية».

وكان محمد صلاح قد رد على الانتقادات التي وجهت له بسبب الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحسابه على تويتر والتي أظهرت قيامه بحذف اسم مصر من على حسابه الرسمي.