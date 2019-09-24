شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: محمد صلاح لم يحالفه الحظ مع «البلوز» وعاد من إيطاليا نجمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث فرانك لامبارد، المدير الفني الحالي فريق تشيلسي الإنجليزي، عن تجربة محمد صلاح من تشيلسي واسباب عدم نجاح الجناح المصري في صفوف «البلوز».

وقال المدير الفني لتشيلسي:«لسوء الحظ لم ينجح صلاح هنا، مع كامل التقدير له، لقد ذهب إلى إيطاليا ثم عاد وأصبح الأن نجمًا».

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وأضاف لامبارد «في تلك الأوقات، أعتقد أنه كان لدينا العديد من الخيارات في المناطق الهجومية، في مراكز صناعة اللعب والأجنحة، وبالتالي لم يكن يملك رفاهية الحصول على العديد من الفرص لأي سبب من الأسباب، ولكن نعم، كان يمكنك رؤية أنه يمتلك الموهبة».

وتابع «لكن اللاعب الذي هو عليه الآن، أو ذلك الذي عاد إلى إنجلترا ليلعب لصالح ليفربول، أعتقد أنه يجب عليك الاعتراف بأن كل المدح الذي يناله مستحقا. ليس عليك البحث عن أي شيء أكثر من النظر إلى «مو» نفسه».

وحول نجاح صلاح بعد مغادرة فريق مثل تشيلسي، علق لامبارد قائلا «ترك ناد مثل تشيلسي ليس بالأمر السهل، حيث يبدأ الناس بعد ذلك في تجاهلك والقول إنك لن تنجح هنا. لكنه أصبح النجم الذي هو عليه الآن. والفضل الكامل يعود لصلاح نفسه».