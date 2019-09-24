شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجه يوجه رسالة دعم إلى محمد صلاح (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود حسن تريزيجه، لاعب أستون فيلا، رسالة دعم إلى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعدما احتل المركز الرابع في ترتيب قائمة أفضل لاعبي العالم «The best»، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الحفل الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، مساء أمس الإثنين.

ونشر تريزيجيه صورة تجمعه بمحمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» معلقًا عليها: «أنت دائمًا الأفضل».

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد فاز بالجائزة بعدما أخذ أكبر عدد من النقاط برصيد 46 نقطة، يأتي خلفه فيرجيل فان دايك برصيد 38 نقطة فيما جاء كريستيانو رونالدو ثالثا برصيد 36 نقطة، ثم صلاح برصيد 26 نقطة.