ميسي يتهم برشلونة وريال مدريد بإشعال أزمة بينه وبين رونالدو

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

كشف اللاعب الأفضل في العالم، لعام 2019، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حواره مع موقع "فيفا"، عن سر التنافس المستمر بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وقال ميسي في حواره: "إن التنافسية الموجودة بيني وبين رونالدو، لا تتجاوز حدود كرة القدم كما يعتقد البعض، وهذا هو الأمر المهم". وعن أسباب هذه المنافسة المستمرة بينه وبين اللاعب البرتغالي، يجيب لاعب برشلونة: "هذا بسبب فوزنا بالجوائز الفردية، ولأن أحدنا لعب لريال مدريد، والآخر يلعب في برشلونة".

ويرى الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا، أن السبب الأول في استمرارية اللاعبين تعود إلى أن كلاهما لا يحب الخسارة أبدًا، على حد وصف اللاعب.

ويعد ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو أبرز لاعبين في الجيل الحالي، حيث نجح الأول في تسجيل 603 هدف، وصناعة 242 هدف مع فريقه برشلونة. وأحرز رونالدو نفس العدد من الأهداف مع الأندية التي لعب لها، 603 هدف، وأوصل لزملائه 211 تمريرة حاسمة.