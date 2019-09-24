مجدي عبد الغني يكشف عن دوره في ملف تصويت مصر لصالح صلاح

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري السابق، ورئيس جمعية اللاعبين المصريين المحترفين، عدم أن يكون له دور في تعطيل التصويت المصري لصالح النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.



وكتب عبد الغني عبر "تويتر": "ما أثير عبر بعض المواقع بأن جمعية اللاعبين تسببت فى عدم ترشح محمد صلاح لجائزة الأفضل في العالم كلام عاري تمامًا من الصحة".

وأضاف أن جمعية اللاعبين المحترفين هي الجهة المسؤولة فقط عن جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت وإرسالها للاتحاد الدولي.

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وتابع: "أصوات اللاعبين المصريين هي من وضعت صلاح في قائمة أفضل 50 لاعبًا في العالم وهذا الكلام مؤثق بالصور، أما خطأ عدم إرسال صوت المدير الفني وقائد المنتخب يُسأل عنه الجهة المسؤولة عن ذلك".

وغاب منتخب مصر عن التصويت في جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاختيار أفضل لاعب في العالم، في مشهد أثار جدلا على الساحة المحلية.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي قوائم أصوات مدربي وقادة المنتخبات التي شاركت في التصويت، والتي خلت من التمثيل المصري.

وقال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر السابق ل إنه لا يعلم حقيقة سبب عدم وصول التصويت، رغم أن المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر وأحمد المحمدي قائد الفريق "أرسلا صوتيهما إلى مدير الاتحاد ثروت سويلم لإرساله للفيفا".