بديل آل فتيل يقلق الأهلي قبل النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز آل حسين - جدة

يترقب المدير الفني الموقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي صالح المحمدي، التقرير الأخير من الجهاز الطبي الخاص بالمدافع محمد آل فتيل الذي يعاني من كدمة في الركبة، والمهاجم مهند عسيري (خشونة في الركبة)، لاعتمادهما ضمن قائمة الفريق لمواجهة النصر الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أو استبعادهما من حساباته نهائيا كما هو حال المدافع سعيد المولد الذي تأكد غيابه نحو أسبوعين.

ويستضيف الأهلي نظيره النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة الجمعة المقبل.

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في سياق متصل عاود الفريق تدريباته على ملعب النادي بعد راحة 24 ساعة، وسط ظهور قوي للمدافع معتز هوساوي للمرة الأولى بعد أن أبعدته الإصابة عن الملاعب طوال الموسم الماضي.

وشارك هوساوي مدة 70 دقيقة في اللقاء الودي أمام فريق الانتصار، تمهيدا للدفع به في الجولات المقبلة على أن يكون ذلك بعد مباراة النصر.

يذكر أن معتز هوساوي عانى من جلطة في الرئتين أبعدته عن الملاعب مدة تزيد عن 9 أشهر وقد تشافى منها وعاد مجددا للركض في الملاعب.

على صعيد آخر يبحث رئيس النادي أحمد الصائغ عن إضافة 3 أعضاء لمجلس إدارته لتعويض استقالة 3 أعضاء من مجلس الإدارة في اليومين الماضيين اللتين شهدتا صراعات حادة.