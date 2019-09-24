المنتخب اليمني يستدعي لاعبا من عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

قطع لاعبو المنتخب اليمني الأول لكرة القدم مسافات طويلة برا من أجل الالتحاق بالمعسكر المنعقد حاليا في العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لمواجهة أوزبكستان في 10 أكتوبر المقبل، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن بين هؤلاء اللاعبين لاعب شعب حضرموت أحمد باحاج الذي قدم من اليمن برا عن طريق شرورة، بعد أن تم استدعاؤه من قبل المدير الفني سامي النعاش الذي استدعى أيضا لاعب منتخب الجالية اليمنية بمنطقة عسير هادي صوابه للمعسكر، بعد أن تم رصده ومتابعته في المرحلة الماضية.

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وخاض المنتخب اليمني مباراتين في التصفيات أمام سنغافورة والسعودية تعادل فيهما بنتيجة واحدة 2-2.

ويحاول المنتخب اليمني الذي تقدم في تصنيف الفيفا لشهر سبتمبر الحالي 5 مراتب عن أغسطس، وأصبح في المركز 137 في التصنيف الدولي، الخروج من المعاناة التي يعيشها نتيجة للظروف الحالية التي يمر بها اليمن، والتغلب على المصاعب الجغرافية والفنية في التصفيات الحالية.

وفي محاولاته لتغطية غياب الدوري اليمني 5 مواسم نتيجة الحرب في اليمن، عمل المدرب النعاش على تدعيم صفوف المنتخب بالمحترفين في الدوري العماني (محسن قراوي وعبدالواسع المطري واحمد الحيفي)، وفي الدوري العراقي (مفيد جمال وعمر الداحي ومحمد المداري وناصر محموده)، كما احتفظ بعلي العبسي وفيصل باهرمز وعصام الوارفي، بعد أن قدموا إلى الرياض برا منتصف الشهر الحالي من مدينة سيئون اليمنية، في المقابل، استبعد الرباعي عبدالعزيز خميس وحمزة الشحمي وميلاد العميسي ومحمد السقطري وهاني هادي من معسكر الرياض الحالي لأسباب فنية وللإصابات، حيث استبعد عبدالعزيز خميس نتيجة تعرضه لحادث مروري تسبب في كسر بمفصله.