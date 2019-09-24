أجنبيان يجبران فيتوريا على تغيير نهجه أمام الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

أحبط تقرير الجهاز الطبي بنادي النصر الخاص بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي جوليانو والنيجيري أحمد موسى، المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، حيث أكدت التقارير عدم مشاركة الثنائي في المواجهة القوية أمام الأهلي الجمعة المقبل في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودفع تأكيد غياب موسى وجوليانو المدرب فيتوريا إلى تغيير منهجية اللعب للمرة الأولى، رغم تأكيد الجهاز الطبي من خلال تقرير آخر جاهزية اللاعبين يحيى الشهري وعبدالفتاح آدم للمشاركة، إلا أن الحالة البدنية قد لا تسعفهما لخوض 90 دقيقة، مما حتم على فيتوريا التنازل عن أسلوبه الهجومي من خلال المناورات الأخيرة استعدادا للأهلي.

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ووضع فيتوريا ثقته الكاملة في خماسي الوسط المتمثل في بيتروس وأمرابط والخيبري والدوسري والجمعية خلف حمدالله الذي يعمل جاهدا لاستعادة حالته البدنية والذهنية قبل معترك الأهلي.

على الصعيد نفسه، تغادر بعثة الفريق إلى جدة مساء غدا عبر طائرة خاصة، بعد أن رفض الجهاز الفني المغادرة مبكرا نتيجة اختلاف الأجواء في مدينتي الرياض وجدة.

من جهة أخرى، يواصل عضو الشرف البارز فهد المشيقح مساعيه في تعديل وضع الفريق واستقطاب الشرفيين لدعم مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت، حيث اقترب من إعادة الأمير مشعل بن سعود إلى المشهد النصراوي وضمه إلى العضوية الشرفية، فيما يعمل على انضمام عدد كبير من الأسماء البارزة في مقدمتها رئيس النادي السابق الأمير فيصل بن تركي.