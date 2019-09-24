خربين يعتذر ويطلب العودة للمنتخب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أكد الاتحاد السوري لكرة القدم إبداء المهاجم المحترف في صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، عمر خربين استعداده للعودة إلى تمثيل المنتخب متى تم استدعاؤه من قبل الجهاز الفني، مبينا أن اللاعب تقدم إلى اتحاد اللعبة بخطاب اعتذار رسمي عن رفضه في فترات سابقة الانخراط في معسكرات المنتخب، تمهيدا لخوض مباريات ودية ورسمية، حيث غاب عن مباراة سوريا أمام الفلبين في افتتاح التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.



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