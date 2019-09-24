شكرا لقرائتكم فايلر يحسم مصير أزارو لقيادة الأهلى أمام كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مصير وليد أزارو مهاجم لفريق من قيادة الأحمر في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية خلال مران الفريق غداً ، الأربعاء، .

وغاب أزارو عن مباراتي الاهلي الأخيرتين أمام الزمالك في السوبر وسموحة أمس ، الاثنين، بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز للإصابة في الركبة.

وأقترب أزارو من التعافي من هذه الإصابة وبات جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة في لقاء كانو سبورت السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

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وتبدو حظوظ وليد أزارو كبيرة في المشاركة مع الأهلي أمام بطل غينيا الإستوائية في لقاء السبت المقبل بملعب السلام حاصة في ظل إصابة مروان محسن خلال مباراة سموحة وإجراؤه جراحة صباح اليوم وفي الوجه وحاجته للعلاج لمدة خمسة أسابيع.

ويفاضل المدير الفني للأهلي بين صلاح محسن ووليد أزارو لقيادة هجوم الفريق في مباراة بطل غينيا التى سيخوضها الأحمر بدون ضغوط بعدما فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.