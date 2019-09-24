شكرا لقرائتكم فايلر يحسم مصير أزارو لقيادة الأهلى أمام كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأقترب أزارو من التعافي من هذه الإصابة وبات جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة في لقاء كانو سبورت السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
وتبدو حظوظ وليد أزارو كبيرة في المشاركة مع الأهلي أمام بطل غينيا الإستوائية في لقاء السبت المقبل بملعب السلام حاصة في ظل إصابة مروان محسن خلال مباراة سموحة وإجراؤه جراحة صباح اليوم وفي الوجه وحاجته للعلاج لمدة خمسة أسابيع.
ويفاضل المدير الفني للأهلي بين صلاح محسن ووليد أزارو لقيادة هجوم الفريق في مباراة بطل غينيا التى سيخوضها الأحمر بدون ضغوط بعدما فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.
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