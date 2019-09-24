شكرا لقرائتكم مسئولو بعثة الإسماعيلى فى تونس يلتقون بجهاد جريشة مقر إقامته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يتواجد جريشة فى تونس لإرتباطه بإدارة مواجهة النجم الساحلى التونسى حامل لقب البطولة العربية وشباب الأردن الأردنى، فى إياب دور الـ32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
بينما يرتبط الإسماعيلي بمواجهة أهلى بنغازى الليبى ، والتى ستقام يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الحالى على ملعب بن جنات بالمنستير، فى إياب الدور 32 من البطولة العربية.
واتسم اللقاء الذى جمع مسئولى الدراويش مع الحكم الدولى جريشة بالبهجة والسرور حيث تمنى جريشة تأهل الفريق الأصفر للدور المقبل بالبطولة العربية.
كان الإتحاد العربى لكرة القدم قد قام بتعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى يعاونه كلاً من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.
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