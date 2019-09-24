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يد الزمالك تفوز على طلائع الجيش 26 /21...

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جدة - عمرو شويل فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتجة  26 /21 فى إطار الجولة الخامسة بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020.

 

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، هليوبوليس على حدائق الأهرام بنتيجة 32/ 26  والأوليمبى على جزيرة الورد بنتيجة  33 /24 والطيران على  الحوار بنتيجة 34 /22 والمعادى على  محافظة الفيوم بنتيجة 39 /20  والأهلى على  الزهور بنتيجة 33/32  وسبورتنج  على سموحة  بنتيجة  24 /17 والبنك الأهلى على  أصحاب الجياد بنتيجة 32/21 .

 

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فيما تقام الجولة السادسة يوم 1 أكتوبر القادم بمواجهات بين كلا من، الزمالك مع حدائق الأهرام وطلائع الجيش مع جزيرة الورد وهليوبوليس مع الحوار ومحافظة الفيوم مع الأوليمبى والزهور مع الطيران والجزيرة مع المعادى وسموحة مع الأهلى وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع البنك الأهلى.

 

بينما تقام الجولة السادسة يوم الخميس المقبل على صعيد الرجال والمرتبط مواليد 2002 بمواجهات بين كلا من الزمالك مع حدائق الأهرام وطلائع الجيش مع جزيرة الورد هليوبوليس مع الحوار ومحافظة الفيوم مع الأوليمبى والزهور مع الطيران والجزيرة مع المعادى وسموحة مع الأهلى وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر سبورتنج مع البنك الأهلى.

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