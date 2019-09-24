المصرى البورسعيدى يقسو على نبروة بنتيجة 5/0 ودياً...

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جدة - عمرو شويل حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا عريضًا على نبروة بنتيجة 5/0 فى المباراة الودية التى أقيمت اليوم، الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمباراة ماليندى بطل زنجبار فى إياب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب فى الثامنة مساء السبت المقبل. وأحرز خماسية المصرى البورسعيدى، النيجيري أوستين أموتو "هدفين"، وهدف لكلاً من عماد فتحى وحسين رجب وأحمد ياسر. وكان المصرى البورسعيدى قد فاز فى مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف خارج ملعبه ليصبح تأهله للدور التالى للبطولة قريباً للغاية. Advertisements ومن المقرر أن يلعب المصرى البورسعيدى مباراة ودية مع الزرقا غداً الأربعاء فى تمام الرابعة والنصف أيضاً بدون جمهور استعداداً لبطل زنجبار. وتعادل المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود فى مستهل مشواره بمسابقة الدورى العام، بهدف لكل فريق وتنتظره مباراة مع الإسماعيلى فى الجولة الثانية للمسابقة والمقرر لها 2 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

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