شكرا لقرائتكم مسئولو الزمالك يبحثون نقل مبارة الأبيض أمام بطل السنغال إلى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكان مسئولو الزمالك طلبوا نقل مباراتهم المحدد لها حتى الآن يوم السبت المقبل، أمام بطل السنغال، من استاد بتروسبورت إلى برج العرب، من أجل السماح للجماهير بالحضور، إلا أن إقامة مباراة المصرى البورسعيدى وماليندى بطل زنجبار في الكونفدرالية، فى نفس التوقيت على برج العرب، صعّبت من أمكانية إجراء تعديل فى ملعب مباراة الأبيض.
ويبحث مسئولو الزمالك مع نظراؤهم في النادي السنغالي مصير تعديل موعد المباراة وفقاً لظروف طيران الفريق السنغالي.
ومن المقرر أن تصل بعثة جينيراسيون فوت السنغالي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة استعدادًا لخوض لقاء العودة أمام الزمالك، والتي سيديرها تحكيمياً طاقم تحكيم مالي بقيادة محمدوا كيتا حكمًا للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني ويراقبها التشادي قدري صالح كاني.
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