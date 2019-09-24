شكرا لقرائتكم ميتشو يلغي مران الزمالك مساء اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان من المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم، بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما أمس الاثنين على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز، إلا أن الخواجة الصربى تراجع وقرر منح اللاعبين راحة سلبية لعدم تعرضهم للإجهاد.
ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، يوم السبت المقبل، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت فى السنغال بخسارة الأبيض بنتيجة 2/1.
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