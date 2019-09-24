شكرا لقرائتكم الاشعة تكشف سر غياب محمود عبد العزيز "زيزو" عن مواجهة الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الأشعة التى خضع لها محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، إصابته بمزق فى العضلة الأمامية، الأمر الذى أدى لغياب اللاعب عن فريقه فى مواجهة الاتحاد السكندرى أمس الاثنين، فى إطار منافاسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يخضع محمود عبد العزيز لبرنامج تأهيل خاص، خلال الفترة الحالية، لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية للفريق، ومن ثم المشاركة فى المباريات الرسمية، لاسيما وأن الزمالك يعانى فى الوقت الحالى من ضغط المباريات ويحتاج لخدمات جميع لاعبيه.

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، يوم السبت المقبل، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت فى السنغال بخسارة الأبيض بنتيجة 2/1.