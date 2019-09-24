شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج اليوم الأول الدراويش فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بالإسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” برنامج اليوم الأول للفريق بتونس حيث تجمّع الفريق في السابعة مساءًا بتوقيت مصرو ينطلق المران فى تمام الثامنة على الملعب الفرعى لسوسة والذى يبعد عن فندق مقر الإقامة عشر دقائق فقط.

ووصل الإسماعيلى إلى تونس عصر اليوم بعد رحلة سفر طويلة إستعدادًا لملاقاة فريق أهلى طرابلس الليبى يوم الجمعة المقبل فى جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وفضّل المدرب الصربى تخفيف الحمل التدريبى ليقام لمدة 50 دقيقة ، فى ظل طول مدة السفر التى امتدت لما يزيد عن 6 ساعات ، ويتناول أعضاء البعثة وجبة العشاء عند الساعة العاشرة على أن يخلد اللاعبون بعدها للنوم من أجل نيل قسط من الراحة.

علي الجانب الآخر ، عقد الدكتور أيمن عوض الله عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى إجتماعًا مع “الشيف” المسئول عن اعداد وجبات اللاعبين فى فندق الإقامة بمدينة سوسة التونسية للإتفاق على كل ما يحتاجه الدراويش من الوجبات الغذائية خلال فترة الإقامة.