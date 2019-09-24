شكرا لقرائتكم جوائز "فيفا": بلماضي يدعم صلاح.. ومصر لم تصوت لنجم ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني اختيارات مدربي وقادة المنتخبات المختلفة في التصويت على هوية اللاعب الذي يستحق جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم "ذا بيست" والتي فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني مساء يوم الاثنين في حفل أقيم في مدينة ميلان الإيطالية.

قائد منتخب أستراليا وكابتن مالاوي اختارا فرانكي دي يونغ كأفضل لاعب بالعالم بينما قائد سوازيلاند وقائد موريتانيا اختارا دي ليخت أفضل لاعب في العالم .

أما قائد غويانا وقائد ترينيداد وقائد غينياىبيساو وقع اختيارهم على الإنجليزي هاري كين الأفضل في العالم وكذلك فعل كابتن كوريا سون الذي يرافق كين في نادي توتنهام.

داني الفيس قائد البرازيل اختار كلا من ميسي وماني وفان ديك ومدرب البرازيل اختار فان ديك وميسي وماني أيضا.

واختار كيليني قائد إيطاليا زميله في يوفنتوس أولا كأفضل لاعب، وروبرتسون كابتن اسكتلندا اختار فان ديك وماني زميلاه في ليفربول لكنه لم يختر صلاح ووضع بدلا منه دي يونغ.

فيما راموس قائد إسبانيا اختار هازارد زميله الحالي وكريستيانو زميله السابق ثم محمد صلاح من جهته فإن الفائز بالجائزة العام الماضي الكرواتي مودريتش اختار زميله السابق كريستيانو وزميله الحالي هازارد وميسي .

ولم يختر رياض محرز أي من زملائه في مانشستر سيتي في تصويته كقائد لمنتخب الجزائر وهازارد في تصويته كقائد لبلجيكا اختار ماني وفان ديك وميسي أما هوغو لوريس قائد فرنسا فإنه لم يضع زميله في توتنهام هاري كين في أي من خياراته.

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ومدرب الأرجنتين سكالوني اختار ميسي كأفضل لاعب بالعالم ومدرب هولندا كومان اختار فان ديك الأفضل ومدرب البرتغال سانتوس وقع اختياره الأول على كريستيانو رونالدو ومدرب فرنسا اختار مبابي أولا.

ووضع الأرجنتيني هكتور كوبر في تصويته كمدرب أوزبكستان صلاح ثالثا وهو الذي كان مدربا له في منتخب مصر، بينما ذهب مدرب المانشافت لوف إلى هازارد ومبابي وماني في تصويته لأفضل ثلاثة في العالم .

واختار جمال بلماضي مدرب الجزائر صلاح وماني وفان ديك في تصويته لجائزة أفضل لاعب.

أما دي سوزا مدرب البحرين فاختار رونالدو وميسي وفان ديك بينما مدرب الأردن اختار رونالدو وفان ديك وميسي ومدرب لبنان اختار هازارد وهاري كين وميسي ومدرب تونس غيريس قبل رحيله عن منصبه اختار رونالدو ومبابي وماني فيما مدرب الإمارات فان مارفيك اختار صلاح وميسي وفان ديك ومدرب السودان اختار ميسي وفان ديك وماني.

أغلبية بقية مدربي المنتخبات العربية المتبقية لم يرسل تصويتهم مثل العراق والمغرب والكويت وفلسطين وموريتانيا وليبيا وسوريا.

واختار رياض محرز قائد الجزائر ميسي وماني وصلاح، فيما قائد البحرين اختار فان ديك وهاري كين وميسي، وقائد لبنان حسن معتوق وقع اختياره على ميسي ومبابي وصلاح وقائد موريتانيا اختار دي ليخت ومبابي وهزارد، وقائد عمان اختار صلاح وميسي ودي يونغ، وقائد السعودية عمر هوساوي اختار ميسي وفان ديك ومبابي فيما قائد الإمارات اسماعيل مطر وقع اختياره على فان ديك وصلاح وماني، واختار نصر الدين الشغيل قائد السودان فان ديك وميسي ورونالدو.

المثير أن قائد منتخب مصر المحمدي لم يظهر له تصويت في الجائزة بجانب المدرب، فغابت نقاط ربما كان سيمنحها لمحمد صلاح، وهو الذي حل بالمركز الرابع في الترتيب النهائي للاعبين، والغياب عن التصويت لدى قادة المنتخبات العربية شمل أيضا ممثلي الأردن والمغرب وسوريا وفلسطين والعراق والكويت.