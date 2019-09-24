شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث مع الجماهير آليات دعم المنتخب أمام إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف اتحاد الإمارات لكرة القدم عن تفاصيل اجتماعه مع ممثلي جماهير أندية الدولة لبحث ترتيبات الحضور الجماهيري لمباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الإندونيسي يوم العاشر من أكتوبر / تشرين الأول المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقام المباراة على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، حيث تعتبر الثانية للأبيض في مشوار التصفيات بعد أن واجه ماليزيا في الجولة الأولى وتفوق عليها بهدفين مقابل هدف.

وأقيم الاجتماع في مقر اتحاد الكرة بدبي بحضور سالم النقبي رئيس قسم الإعلام باتحاد الكرة المسؤول الإعلامي للمنتخبات الوطنية.

وأشاد النقبي بالاستجابة السريعة من قبل مسؤولي الاتصال الجماهيري بالأندية ورؤساء الروابط، وحرصهم على التواجد في الاجتماع التنسيقي الأول.

وبحث الاجتماع أهمية الحضور الجماهيري لاستاد آل مكتوم ومؤازرة الأبيض في مباراته المهمة مع إندونيسيا، خصوصاً أنها المباراة الرسمية الأولى للأبيض على أرضه في التصفيات بعد أن خاض مواجهته الأولى بالتصفيات خارج أرضه، وتحديداً في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتطرق الاجتماع إلى بضعة أمور، أبرزها التحديات التي تواجه الجماهير قبل وأثناء وبعد سير المباراة، حيث جرى الاتفاق على تذليل كل الصعوبات التي تواجه الجماهير، وتوفير كافة الإمكانات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة، وتوفير الأدوات التشجيعية الخاصة بالجماهير من أعلام ولافتات.

كما جرى خلال الاجتماع توضيح آلية الحصول على التذاكر وبوابات دخول الجماهير للمدرجات ومواقف السيارات الخاصة بالجماهير وكمية التسهيلات التي سيجري تقديمها، إضافة إلى نقاط الإسعافات الأولية التي ستكون متوفرة خارج الملعب، وكذلك عربات شراء الطعام والشراب.