’’وأنا مالي‘‘.. مجدي عبد الغني يرد على اتهامه بالتسبب في أزمة تصويت ’’صلاح‘‘

كتب: ضياء السقا

تبرأ مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وعضو اتحاد الكرة المصري السابق، من اتهام الجمعية بالتسبب في عدم إرسال تصويت مدرب المنتخب الوطني وقائده إلى الفيفا، وضياع 14 صوتا على محمد صلاح، في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال عبد الغني عبر حسابه بتويتر: "ما أثير عبر بعض المواقع بأن جمعية اللاعبين تسببت فى عدم ترشح محمد صلاح لجائزة الافضل في العالم كلام عاري تماما من الصحه وان الجمعيه هي الجهه المسئوله فقط في جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت وارسالها للاتحاد الدولي".

وأضاف عبد الغني: "اصوات الاعبين المصريين هى من وضعت صلاح فى قائمه أفضل خمسين لاعب فى العالم وهو ما تم بالفعل وهذا الكلام مؤثق بالصور، اما خطأ عدم ارسال صوت المدير الفني للمنتخب وكابتن المنتخب يسأل عنها الجهة المسؤولة عن ذالك".

وتصدر صلاح، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة المصري للاعب ليفربول الإنجليزي، في جائزة أفضل لاعب في العالم.

ولم يحصل صلاح على أى نقطة من مدرب وكابتن المنتخب الوطني في حفل فيفا The Best، الذى شهد تتويج ليونيل ميسي بلقب الأفضل، وهو ما أثار غضب الفرعون المصري.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أصوات كل مدربى العالم وكباتن المنتخبات الذين شاركوا فى التصويت، ولم تتضمن اسمي كابتن ومدرب منتخب مصر، وهو ما يعنى عدم إرسال الأوراق الخاصة بتصويت خافيير أجيرى مدرب الفراعنة وقتها وأحمد المحمدى كابتن الفريق.

ولم يحصل الفرعون سوى على نقطة واحدة فقط من مصر، وخسر 14 فى السباق الشرس لجائزة أفضل لاعب فى العالم، حيث حصل على المركز الثالث من هانى دانيال الصحفي المصرى الذى شارك بالتصويت، والذى أرسل صوته مباشرة إلى الفيفا، بينما لم يحصل على أى صوت من خافيير أجيرى مدرب المنتخب وأحمد المحمدي.

وحصل صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورنالدو بـ 36 نقطة.

رد فعل صلاح

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وبعد ساعات من الأزمة، حذف صلاح اسم منتخب مصر من تعريفه على حسابه على تويتر، حيث كان يعرف نفسه بأنه لاعب فى صفوف ليفربول ومنتخب مصر، لكنه اكتفى بليفربول فقط، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا تعبيرا عن الغضب الذي بداخله.

بعد ذلك نشر صلاح عبر حسابه بتويتر، صورة له مرتديا تي شيرت المنتخب، وفي الخلفية علم مصر، قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

قرار عاجل من الجبلاية

من جانبه قرر اتحاد كرة القدم المصري إرسال خطاب رسمي، إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"؛ للاستفسار عن عدم اعتماد التصويت المصري فى اختيار أفضل لاعب فى العالم.

وقال الاتحاد في بيان له، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم و السبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

في الوقت نفسه أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام ، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس ، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها ، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت.

يذكر أن كلا الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى في الاختيار.