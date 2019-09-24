تطورات جديدة في أزمة محمد صلاح.. الاتحاد المصري يخاطب الفيفا لإيضاح سبب عدم اعتماد التصويت المصري.. و موقف حسام البدري بعد خذف صلاح «منتخب مصر» من بيانات صفحته الشخصية



أحمد أبوعقيل

في أول رد فعل لاتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة على أزمة التصويت لمحمد صلاح في استفتاء الأفضل على مستوى العالم أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استفسارا للاتحاد الدولى لكرة القدم عن سبب عدم اعتماد التصويت المصري ضمن أصوات مسابقة (الأفضل على مستوى العالم)، التى حل خلالها محمد صلاح نجم مصر ونادى ليفربول الإنجليزى رابعا .

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أرسل صوتى مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضى، قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، حيث انتهى التصويت يوم 19 أغسطس.

وقام بالتصويت عن مصر كابتن الفريق أحمد المحمدى، بينما تولى التصويت عن المدير الفنى الكابتن شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأول، الذى أوكل له تسيير الأمور العاجلة للمنتخب الأول بعد إقالة الجهاز الفنى السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت.

صدمة صلاح

حالة من الصدمة يعيشها اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ، حيث أضاع منتخب مصر على محمد صلاح 14 نقطة كاملة في تصويت الأفضل في العالم "ذا بيست"، حيث لم يصوّت مدرب وقائد منتخب مصر في الاستفتاء بالاضافة لتصويت الصحفي المصري هاني دانيال بنقطه واحدة له.

وحصل محمد صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورنالدو بـ 36 نقطة.

خذف منتخب مصر من بيانات صفحته الشخصية

وفاجأ محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى مشجعيه، صباح اليوم، بتعديل صفته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وحذف صلاح اسم منتخب مصر من على حسابه، حيث كان يعرف نفسه بأنه لاعب فى صفوف ليفربول ومنتخب مصر، لكنه اكتفى بليفربول وحذف اسم المنتخب من تعريفه عبر حسابه على تويتر.

وتصدر اسم محمد صلاح موقع تويتر مصر ، حيث انهالت التغريدات الداعمة للاعب والتي تهاجم موقف اتحاد الكرة .

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن مفاجأة كبيرة بعدما نشر وثيقة تتضمن أسماء كباتن ومدربى منتخبات العالم، ولم تتضمن اسم كابتن منتخب مصر أحمد المحمدى أو خافيير أجيرى المدير الفنى السابق وقت التصويت.

في تخلي واضح عن اللاعب المصري محمد صلاح وهو الأمر الذي سبب له صدمة كبيرة .

وفي تقرير لليوم السابع عن أزمة صلاح ، جاء فيه أنه على الرغم من ضمان صلاح لـ15 نقطة من مصر منطقيًا وهى الخاصة بمدرب المنتخب وكابتن الفريق وإعلامى المصرى، إلا أن الفرعون لم يحصل سوى على نقطة واحدة فقط، وخسر 14 فى السباق الشرس لجائزة أفضل لاعب فى العالم، حيث حصل على المركز الثالث من هانى دانيال الصحفى المصرى الذى شارك بالتصويت، والذى أرسل صوته مباشرة إلى الفيفا، بينما لم يحصل على أى صوت من خافيير أجيرى مدرب المنتخب وأحمد المحمدى كابتن الفراعنة وهى مسئولية جميعة اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبد الغنى.

وخرج علينا مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بتغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها إن محمد صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا فى العالم، على الرغم من الخطأ الجسيم بغياب الأصوات المصرية عن الفرعون، فهل تعمد نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق التسبب فى هذا الخطأ الجسيم، ومن يحاسب الجمعية على هذا الخطأ الذى كاد أن يرفع محمد صلاح من المركز الرابع إلى مركز أكثر تقدمًا؟.