كوتينيو خامس لاعب يسجل في أربعة دوريات أوروبية كبرى









اسماء السيد - نجح البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط نادي بايرن ميونيخ الألماني في دخول قائمة اللاعبين الذين نجحوا بالتسجيل في أربعة دوريات أوروبية كبرى .

وكان كوتينيو قد سجل هدفه الأول مع بايرن ميونيخ في شباك كولونيا في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني ، مساهماً بذلك في فوز فريقه بأربعة اهداف نظيفة.

وفي التفاصيل ، فقد نجح كوتينيو مع إنتر ميلان في تسجيل ثلاثة أهداف خلال 28 مباراة في بطولة الدوري الإيطالي ، وبعدها انتقل إلى نادي ليفربول لينجح في إحراز 41 هدفاً خلال 152 مباراة في بطولة الدوري الإنكليزي ، ثم انتقل إلى نادي برشلونة ليسجل معه 18 هدفاً خلال 68 مباراة في بطولة الدوري الإسباني .

ورغم ان الدولي البرازيلي لعب في اربعة دوريات أوروبية كبرى ، إلا انه لم يحرز سوى لقب الدوري الإسباني مع برشلونة في موسمي 2018 و 2019.

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وبحسب تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اربعة لاعبين سبقوا كوتينيو إلى هذا الإنجاز الشخصي الذي يعكس عدم استقرار مسيرة اللاعب واضطراره إلى تغيير الأجواء من دوري لآخر، بحثا عن تعزيز فرصته في اللعب بإنتظام.

هذا وتضم القائمة الغاني كيفن برانس بواتينغ الذي سجل لصالح هيرتا برلين و شالكه في الدوري الألماني ، ثم سجل لصالح نادي بورتسموث في الدوري الإنكليزي ، ثم مع نادي أي سي ميلان في الدوري الإيطالي ، وأخيراً مع نادي لاس بالماس في الدوري الإسباني .

كما ضمت ذات القائمة أيضاً الإسباني بويان كركيتش الذي سجل مع برشلونة في الدوري الإسباني ، ثم ستوك سيتي في الدوري الإنكليزي ، ثم روما في الدوري الإيطالي ، وأخيراً مع نادي ماينز في الدوري الألماني .

كما تواجد المهاجم النيجيري أوبافيمي مارتينز الذي سجل مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي ، ثم مع نادي ليفانتي في الدوري الإسباني ، ثم مع نادي نيوكاسل في الدوري الإنكليزي ، وأخيراً ضمن صفوف نادي فولفسبورغ في الدوري الالماني .

اللاعب الرابع في القائمة هو الكندي جوناثان دي غوزمان، الذي سجل لصالح ناديي ريال مايوركا و فياريال في الدوري الإسباني ، ثم مع نادي سوانزي سيتي في الدوري الإنكليزي ، ثم ناديي نابولي و فيرونا في الدوري الإيطالي ، وأخيراً مع نادي آنتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.