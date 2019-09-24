ليفربول يُغري ساديو ماني براتب أعلى من محمد صلاح









اسماء السيد - تستعد إدارة نادي ليفربول الإنكليزي لتقديم عرض مالي ضخم بهدف إغراء وإقناع مهاجم الفريق السنغالي ساديو ماني بتجديد عقده حتى شهر يونيو من عام 2025 .

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن ساديو ماني سيتقاضى راتباً أسبوعياً اعلى من راتبه الحالي ، حيث سيحصل على راتب اسبوعي يقدر بـ 220 الف جنيه استرليني في حال وافق على تجديد عقده حتى شهر يونيو من عام 2025 ليصبح اللاعب الأعلى راتباً في النادي، متجاوزاً بذلك زميله المهاجم المصري محمد صلاح الذي يتقاضى أسبوعياً نحو 200 الف جنيه إسترليني ، إذ كان أول لاعب يكسر حاجز الـ 200 الف جنيه إسترليني في قلعة "الأولد ترافورد".

هذا وانضم ماني إلى ليفربول في صيف عام 2016 بطلب من مدربه الحالي الألماني يورغن كلوب ، حيث شكل مع المصري محمد صلاح و البرازيلي روبيرتو فيرمينيو اقوى ثلاثي هجومي في تاريخ النادي، وكان لهذا الخط تأثير كبير على نتائج الفريق ليحصل على لقب دوري أبطال أوروبا والمركز الثاني في بطولة الدوري الإنكليزي.

يشار الى أن إدارة ليفربول تدرس تجديد عقد كل من قلب المدافع الهولندي فرجيل فان دايك والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مع تحسين راتبيهما، بهدف منحهما الاستقرار وتفادي أي تفكير في مستقبليهما من شأنه ان يؤثر سلبياً عليهما ويمنح الأندية الأخرى فرصة التعاقد معهما.