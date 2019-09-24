برشلونة يكلف ابيدال بمتابعة كوليبالي وفابيان قبل البدء في مفاوضاتهما









اسماء السيد - شهدت المباراة التي جمعت نادي نابولي بمضيفه نادي ليتشي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي حضور الفرنسي إيريك ابيدال المدير الرياضي بنادي برشلونة الإسباني .

وبحسب ما كشفته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إبيدال لم يكن حضوره للمباراة هامشياً، ولكن لأجل مهمة محددة ، تتمثل بفتح اتصال مع إدارة نادي نابولي بهدف ضم أحد نجوم الفريق.

ويرشح ان يكون اللاعب المستهدف قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي او لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز بينا ، حيث يسعى الكتالونيون بضم أحدهما لتعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية، خاصة بعد البداية المتعثرة للفريق هذا الموسم ، والتي تمثلت بخسارته لقب كأس الملك ، ثم سقوطه في مباراتين بالدوري الإسباني ، وتعادله سلبياً مع بروسيا دورتموند الألماني في اولى مبارياتهما بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

هذا ويعاني برشلونة من هشاشة خط دفاعه، وهو ما يجعل مسؤولي النادي يرون في التعاقد مع المدافع السنغالي كوليبالي من شأنه ان يساهم في إعادة التوازن لخطه الخلفي، لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية، ليشكل ثنائيا صلبا مع الإسباني جيرارد بيكي أو الفرنسي كليمونت لينغليت ، فيما ظهر التراجع على خط الوسط ، في ظل هبوط أداء الثنائي الإسباني سيرجيو بوسكيتس و الكرواتي إيفان راكيتيتش وعدم ظهور فرانكي دي يونغ بالمستوى المأمول منه حتى الآن.