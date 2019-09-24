يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر yalla shoot كورة لايف ماتش برشلونة بث مباشر مباريات...

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يلا شوت برشلونة وفياريال بث مباشر yalla live، مباراة برشلونة اليوم اونلاين، مباراة برشلونة كورة لايف، ستكون مباراة برشلونة ضد فياريال مباشرة اليوم منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ا سبورت الرياضية القطرية المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت HD3 بتعليق حفيظ دراجي، وسنوفر لحضراتكم رابط كورة أون لاين مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر بدون تقطيع.

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خسر نادي برشلونة خلال الجولة الخامسة من الدوري الأسباني أمام فريق غرناطة بنتيجة هدفين دون رد في مباراة شهدت مشاركة النجم ليونيل ميسي بديلاً عقب التعافي من الإصابة ليخسر البرسا ثاني مبارياته خلال هذا الموسم بعد 5 جولات فقط، ويحتل البرسا المركز الثامن في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 7 نقاط.

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جاري توفير البث المباشر للمباراة

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