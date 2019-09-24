محمد صلاح يحصا على المركز الرابع في جائزة الأفضل

حقق محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الانجليزي، الحصول على المركز الرابع في ترتيب قائمة افضل لاعبي العالم باسم «The best»، وان تلك القائمة مقدمة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وقدم ذلك خلال الحفل الذي أقيم يوم امس الاثنين في مدينة ميلانو الإيطالية.

حيث قد حصد اللاعب محمد صلاح 26 نقطة، بينما احتل اللاعب كريستيانو رونالدو المركز الثالث، بحصوله على رصيد 36 نقطة، فيما جاء اللاعب فرجيل في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، وحصل اللاعب ليونيل ميسي على المركز الأول برصيد 46 نقطة، كما قد قدم اللاعب محمد صلاح مستوى جيد خلال الموسم السابق مع فريق ليفربول، وقاد الريدز للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وأيضا توج بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي.