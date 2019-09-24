KSA sports بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون..يلا شوت dawri plus مشاهدة الاتحاد السعودى بدون تقطيع

بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون في اللقاء المؤجل من مباريات الجولة الثانية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، و التي ستقام اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، المبارة مقامة على «ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية»، حيث يتأخر الاتحاد فى المركز الرابع عشر من جدول الدوري، وقد تلقى هز يمة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما فريق التعاون في المركز العاشر، و قد فاز فى آخر مبارياته على نادي العدالة بثلاثة أهداف لهدفين، يغيب عن مباراة اليوم نجم فريق الاتحاد عبدالإله المالكي بسبب تعرضه للطرد فى مباراة الهلال السابقة.

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بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون حيث ستبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع بتوقيت السعودية، التاسعة والربع بتوقيت الإمارات، المباراة سوف تذاع عبر قناة KSA SPORTS 1 HD، ودوري بلس.

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